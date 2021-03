Vrouwen staan doodsangsten uit bij gewelddadige overval: daders op beeld

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Bureau Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee jonge vrouwen staan in de nacht van 23 op 24 december doodsangsten uit als twee gewapende overvallers hun appartement aan de Wolmaranstraat in Tilburg binnendringen.

Twee jonge vrouwen staan in de nacht van 23 op 24 december doodsangsten uit als twee gewapende overvallers hun appartement aan de Wolmaransstraat in Tilburg binnendringen. Eén van de vrouwen krijgt een pistool op haar hoofd gezet. De ander wordt bedreigd met een mes. Ook worden beide slachtoffers door de overvallers geschopt en geslagen. In opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandagavond beelden van de twee daders getoond.

De daders werden namelijk op beeld vastgelegd toen ze het appartementencomplex die nacht rond drie uur binnenkwamen. Ze zijn een paar minuten in het appartement van de slachtoffers en dan gaan ze er als een speer vandoor. Ook vluchtend zijn de twee op camera vastgelegd.

De vrouwen blijven na de overval gewond en in shock achter in hun appartement. Ze gillen zo hard dat andere bewoners in het appartementencomplex wakker worden en de twee te hulp schieten. Wanneer de politie in de Wolmaranstraat is, gaat ze in de omgeving nog op zoek naar de daders. Maar zij zijn niet meer te bekennen.

Mogelijk ook vluchtauto op beeld

De overvallers hebben geld en telefoons buitgemaakt. In de buurt van de Wolmaransstraat zijn de daders ook nog op camera vastgelegd. De vluchtauto van de twee is mogelijk gezien in de Oerlesestraat.

