OG3NE zingt met Herman van Veen bijzondere versie 'Opzij': 'Heel spannend'

OG3NE heeft samen met Herman van Veen en rapper Lauwtje een bijzondere versie van het welbekende nummer 'Opzij' gezongen. Dat gebeurde afgelopen weekend toen ze te gast waren in het tv-programma Matthijs Gaat Door. "We vonden het spannend om het zo te brengen: alles moest samenvallen", vertelt Amy Vol maandag in Brabant Vandaag.

Samen met Herman van Veen staken de zangeressen het nummer, dat Van Veen in 1979 uitbracht, in een heel nieuw jasje. Het was een succes, want na hun optreden stroomden er alleen maar positieve reacties binnen. Zo liet Babette van Veen weten bizar trots te zijn op haar vader.

"Onze tijdlijn is ontploft. De reacties zijn zo ontzettend leuk, dus we zijn nog steeds aan het nagenieten van dit bijzondere optreden", vertelt Amy van OG3NE.

"Het is een hele eer dat we hiervoor gevraagd zijn."

De drie zussen uit Fijnaart werden onlangs benaderd door de zondag 76 jaar oud geworden zanger met de vraag of ze met hem zijn nummer wilden zingen. "Het is een hele bijzondere combinatie zo met Herman van Veen en Lauwtje erbij. Hij wilde graag met ons samenwerken bij deze nieuwe versie."

Dat vonden ze maar al te leuk. "Daar hoefden we niet lang over na te denken. Het is een hele eer dat we hiervoor gevraagd zijn." Een beetje stressvol was het volgens de zangeres wel. "Het was heel lastminute omdat we zelf ook met onze eigen projecten bezig zijn. Maar dit was ontzettend gaaf, met die zestienkoppige bigband en om zo'n andere versie van het lied te maken. Het was voor ons echt een avontuur", vertelt Amy.

"Ik denk dat onze oma het ontzettend gaaf had gevonden."

Ondanks dat Opzij ruim twintig jaar voor de geboorte van Amy werd uitgebracht, kende ze het nummer maar al te goed. "We kennen nog veel meer liedjes van Herman van Veen. Onze oma was altijd een enorme fan dus dat hebben we altijd wel mee gekregen. Ik denk dat zij het ook ontzettend gaaf had gevonden om te weten dat wij dit konden doen."

