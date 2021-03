Duizenden poststemmen ongeldig: kiezers massaal de fout in met enveloppen

Een stemmenteller in Bernheze. vergroot

Duizenden stemmen die per post zijn uitgebracht in Brabant zijn ongeldig. Dit blijkt uit een rondgang maandagavond van Omroep Brabant langs verschillende gemeenten. In Tilburg gaat het bijvoorbeeld tot nu toe al om tien procent ongeldige stemmen.

In de stad zijn van de zevenduizend poststemmen die maandag aan het begin van de avond zijn 'voorgeopend', zoals dat heet, er tussen de zeshonderd en zevenhonderd niet goed. "Dat is dus zo'n tien procent", laat een woordvoerder weten. In totaal zijn in de stad tot en met maandag twaalfduizend poststemmen binnengekomen

Veel gemeenten zijn maandag begonnen met het controleren van de stemmen die per post zijn binnengekomen.

In Bergen op Zoom zijn 4703 poststemmen uitgebracht. Volgens een woordvoerder daar is hiervan zo'n 7 procent ongeldig verklaard. In Breda gaat het in totaal om 11.692 poststemmen waarvan volgens een woordvoerder vier procent ongeldig is verklaard. Helmond laat weten dat maandagavond in totaal 124 poststemmen ongeldig zijn verklaard. Dat is 4,4 procent van de 2830 stemmen die tot maandagavond zijn gecontroleerd.

Eerder maandag bleek al dat in Bernheze van alle stemmen die per post zijn binnengekomen 8,5 procent ongeldig is.

