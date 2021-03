Gewonde bij steekpartij op bungalowpark in Bakel

Wachten op privacy instellingen... Gewonde bij steekpartij op bungalowpark Bakel Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewonde bij steekpartij Bakel

Een man is maandagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op een bungalowpark aan het Nuijeneind in Bakel. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Volgens de politie was hij wel aanspreekbaar.

Een agent begeleidde het slachtoffer naar het ziekenhuis. Volgens een omstander is de man mogelijk op een andere plek op het park gewond geraakt. In het park was een spoor van bloed te zien.

Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Gewonde bij steekpartij op bungalowpark Bakel, bloedspoor over bungalowpark

Gewonde bij steekpartij op bungalowpark Bakel

