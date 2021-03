Vrouw opgepakt voor steekpartij met schaar in Eindhoven, man gewond

Vrouw aangehouden voor steekpartij Eindhoven (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Een vrouw is maandagnacht aangehouden voor een steekpartij in een huis aan de Tempellaan in Eindhoven. Daarbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de man met een schaar gestoken. De politie hield de vrouw aan na een tip van een getuige. Agenten wilden sporenonderzoek doen in het huis maar kwamen daar een agressieve hond tegen. Een hondengeleider van de politie heeft het huis veilig gemaakt voor het onderzoek.

Wat de relatie is tussen de man en de vrouw is niet duidelijk. Ook de aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.