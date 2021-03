Burgemeester Bernheze is blij dat foute poststemmen toch kunnen meetellen

De gemeente Bernheze is blij dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de procedure rond het tellen van de briefstemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft aangepast.

"We zijn blij dat de procedure nu is aangepast en dat meer stemmen mee kunnen tellen", aldus burgemeester Marieke Moorman. "We wachten nu de instructie van het ministerie af." De gemeenten worden volgens het ministerie voor het middaguur nog op de hoogte gebracht van de nieuwe werkwijze.

De nieuwe procedure houdt in dat de briefstembiljetenvelop mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is, mag de geopende envelop met stembiljet zonder controle in de stembus worden gedaan.