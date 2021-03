Coronabesmettingen namen afgelopen week met 22 procent toe

Een coronatest (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is afgelopen week met ruim 22 procent toegenomen. In totaal kregen 6250 Brabanders een positieve testuitslag, tegenover 5125 in de week ervoor. Volgens het RIVM blijft de situatie zorgelijk.

Ook in de rest van Nederland steeg het aantal mensen dat een positieve testuitslag kreeg fors, tot bijna 40.000. Dat is 24 procent meer dan de week ervoor. Het al weken stijgende besmettingsaantal komt onder meer doordat veel meer mensen zich melden in de coronateststraten. Dat waren er afgelopen week 461.000. Van alle getesten kreeg 7,7 procent een positieve testuitslag.

Meer ziekenhuisopnames

Toch is het niet zo dat het stijgende besmettingscijfer alleen een gevolg is van het hogere aantal mensen dat zich laat testen. Ook andere dingen wijzen erop dat de epidemie zich uitbreidt. Het aantal ziekenhuisopnames zit namelijk in de lift. Zo namen ziekenhuizen in onze provincie in afgelopen week 242 coronapatiënten op. Vorige week waren dat er 224. Dit is een stijging van acht procent. In totaal lagen vanochtend 302 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 93 op de intensive care, het hoogste aantal sinds 3 februari.

Ziekenhuisbezetting in de Brabantse ziekenhuizen (bron: ROAZ) vergroot

Ook in heel Nederland steeg het aantal opnames, maar wel minder fors: 1234 afgelopen week tegenover 1214 van een week eerder. Op de ic's was het aantal iets lager: 268 tegenover 278.

Meeste besmettingen onder 18-24-jarigen

Het aantal besmettingen steeg onder alle leeftijdsgroepen. Ook bij ouderen, die in aanmerking komen voor vaccinaties. Al nam het aantal positieve tests hier wel het minst toe. Mensen tussen 18 en 24 testten het vaakst positief. Onder kinderen tot 12 jaar was de toename van positieve tests het grootst. Dit komt waarschijnlijk door het strenge testbeleid dat aan de heropening van scholen gekoppeld is. Als een leerling het coronavirus heeft, moet de rest van de klas zich op dag 5 na de ontdekking zich laten testen, voordat ze weer naar school mogen.

Aura Timen van het RIVM zegt tegen de NOS dat het openstellen van de basisscholen ook leidt tot besmettingen in gezinnen van deze kinderen.

Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep (bron: RIVM) vergroot

