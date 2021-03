Taart, stemrecht én een live-show: The Voice-talent Sem beleeft topweek

Burgemeester Marina Starman en Sem Rozendaal. Door: Jan Stads / Pix4Profs vergroot

Sem Rozendaal viert deze week niet een, niet twee, maar drie keer feest. Dinsdag is zijn achttiende verjaardag, woensdag mag hij voor het eerst stemmen en vrijdag staat hij in de halve-finale van The Voice of Holland. Burgemeester Marina Starmans bezocht hem in zijn woonplaats ’s Gravenmoer.

Sem Rozendaal won in 2019 de lokale muziekprijs van de Strot van Oosterhout. Ook bij The Voice of Holland bleef hij niet onopgemerkt. Nu staat de 18-jarige deze vrijdag in de halve-finale van The Voice of Holland. Coach Waylon noemt Sem de spreekbuis van een generatie die oude muziek ontdekt en omarmt. Op Twitter wordt deze jonge ster de hemel in geprezen.

Het is een drukke week voor Sem. Naast zijn verjaardag en het instuderen van twee nieuwe nummers voor de halve finale van The Voice voor aanstaande vrijdagavond, gaat hij tussendoor ook nog even stemmen. De kans om voor de eerste keer te stemmen laat hij niet verloren gaan. "Gelukkig ben ik nu jarig en niet over een week, na de verkiezingen. Dan had ik wel gebaald", zegt Sem in een interview met de gemeente Dongen.

"Elke stem telt!"

Naast Sem's passie voor muziek, trekken de scherpe politieke discussies hem ook sinds 2016. Hij deed op school mee met het debat-team en de Amerikaanse verkiezingen droegen bij aan de politieke interesse.

De verkiezingen en The Voice komen volgens Sem wel een beetje met elkaar overeen. "Elke stem telt. Voor mij als zanger telt ook elke stem bij The Voice nu ik in de halve finale sta. Als jongeren moeten we juist in deze bijzondere periode onze stem laten horen. Zoals: het belang voor jongeren om elkaar goed te kunnen ontmoeten. Tegen elke jongere die stemgerechtigd is, zou ik willen zeggen: pak je kans! Stem en praat mee over onze toekomst.’’

