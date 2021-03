Anouschka zit op 'stressniveau 10' tijdens het stemmen, Autipas helpt haar

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Voor heel veel mensen is stemmen de normaalste zaak van de wereld, maar Anouschka Schutte begint al te zweten als ze eraan denkt. Ze heeft autisme en schiet daarom in de stress. ”Van binnen zit ik op stresslevel tien. Hoger kan niet.”

Anouschka laat zich niet tegenhouden door haar stress. Dapper stapt ze het Indoor Sportcentrum in Eindhoven binnen. “Ik vergelijk het zo. Of ik nou van Eindhoven naar Tilburg rijdt, of met het vliegtuig naar Australië ga: de stress is tien. Ik heb ermee leren leven.”

Tussen haar trillende vingers zit een pasje. Het is de Autipas, voor mensen met autisme. Ze geeft het pasje aan de vrijwilliger van het stembureau. Op de pas staat aangegeven hoe je het beste met Anouschka kunt omgaan. “Aan de binnenkant staat waar ik last van kan hebben. Je moet mij liever niet aanraken om mij op mijn gemak te stellen.” De pas geeft ook aan dat Anouschka kan overreageren. Of dat ze zich ongepast of vreemd kan gedragen. En dat ze lichaamstaal moeilijk vindt om te begrijpen.

In de Autipas staan aanwijzingen. vergroot

"Vaak begrijpen mensen het niet. Ze kunnen aan mij niet zien dat ik iets heb."

"Ik heb een eigen bedrijf. Een huis, een hypotheek, twee honden. Het is niet zo dat ik niet kan functioneren. Maar dit soort dingen zijn heuvels voor mij. Met het pasje kun je de dialoog openen.” Met het tonen van het pasje stelt Anouschka zich kwetsbaar op. “Het is alsof ik zeg dat er iets mis is met mij en dat je daar maar rekening mee moet houden. Hiermee geef ik aan dat er iets is, zonder dat je het hoeft uit te spreken.”

Het stemmen gaat uiteindelijk goed. “Ik voelde mij hier veilig, maar ik heb wel eens gestemd en dat mensen mopperend en streng reageerden. Daar kan ik niet zo goed tegen en dan is het fijn als ik de pas kan laten zien zodat ze weten wat ik heb.” Na het stemmen is het stressniveau gezakt naar een acht. “Vanavond ben ik kapot”, zegt Anouschka. “Ik kan mij voorstellen dat je daarom niet gaat stemmen. Als ik de keuze had, had ik per post gestemd. Dat voorkomt deze stress.”

"In de Efteling kennen ze dit al. Je mag dan in andere wachtrij staan, tussen minder mensen. Dan zijn er ruimtes waar je tot rust kunt komen.”

“Eindhoven staat bekend als autismehoofdstad van Nederland. Doordat er zoveel techbedrijven zijn zoals ASML, Brainport. Daarom komt autisme hier meer voor en daarom kan het hier extra handig zijn."

De gemeente Eindhoven laat weten dat de 1400 stembureauleden in Eindhoven lang niet allemaal op de hoogte zijn van de Autipas. Bij een volgende verkiezing zal er aandacht aan gegeven worden zodat de vrijwilligers bekend zijn met de pas.

Anouschka laat haar Autipas zien. vergroot

