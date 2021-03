Michiel speelt in film over voetbalicoon Zlatan: 'Mijn baard moest eraf'

Michiel Kuipers bemachtigde een rol in de film over voetballegende Zlatan Ibrahimovic vergroot

Of dit het begin is van een carrière in Hollywood weet hij niet. Maar de 23-jarige Michiel Kuipers uit Roosendaal heeft wel mooi een rolletje bemachtigd in een film over het leven van voetbalster Zlatan Ibrahimovic. "Al die camera's op mij gericht... Dát was ik niet gewend."

Door de coronamaatregelen verveelde hij zich maar. "We mochten niet voetballen, school was online en mijn werk lag stil. Toen zag ik dat oproepje van het castingbureau. Ik geef me gewoon op, dacht ik." Met succes, want na twee auditierondes werd Michiel uitgekozen voor de échte opnames.

"Ik speel Mark Schenning, de aanvoerder van NAC. In het verhaal ben ik een tegenstander van Zlatan, die op dat moment bij Ajax voetbalt." Tijdens een van zijn scènes krijgt Michiel het aan de stok met Zlatan, die hem even later ook nog eens mag passeren. "Je weet dat je het als tegenstander van de Zweed altijd gaat verliezen."

Michiel (l) - hier nog met baard - kruipt in de huid van Mark Schenning vergroot

Veel voetbaltalent werd niet gevraagd, maar dat wil niet zeggen dat Michiel de rol zomaar kreeg. "Ik moest mijn baard eraf scheren en mijn haar kort knippen. O ja, ik moest ook nog een shirt van NAC aan. Daar was mijn opa niet echt blij mee. Zelf ben ik ook geen fan van de club, maar ik maak graag een uitzondering."

De sportliefhebber had het graag over voor 'de kans van zijn leven'. "Het is een eer dat ik in zo'n grote, internationale film mag spelen." Inmiddels zijn de eerste draaidagen in de Johan Cruijff Arena achter de rug. "Het was zo professioneel. Het is toch apart als al die camera's ineens op je gericht zijn. Dat ben ik niet gewend." Of 'ie voortaan een manager nodig heeft? "Nou, die mogen zich altijd melden."

De film - die grotendeels draait om Zlatans jonge jaren in Zweden - moet in september uitkomen.

