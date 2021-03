Geen mountainbikeparcours met heuvels in de buurt? Bouw er zelf eentje!

Wachten op privacy instellingen... Sanne bouwde haar eigen pumptrack Volgende Vorige vergroot 1/2 Sanne bouwde eigen pumptrack

Een parcours vol heuvels en bochten in je achtertuin, dat is misschien wel de droom van iedere mountainbiker. Zo ook van oud-veldrijdster Sanne van Paassen uit Vlierden. En het bleef niet bij een droom. Op een stuk grond vlakbij haar huis bouwde ze zelf zo'n parcours, samen met vrienden.

Na een weekend hard buffelen is 'ie af. De 'pumptrack' van Sanne is een rondje van 350 meter, met allerlei leuke obstakels. Er zijn een hele hoop heuvels waar je kunt springen, maar ook verschillende hele scherpe bochten. De afstand lijkt kort, maar na een ronde stevig doortrappen komt Sanne flink buiten adem bij de finish. "Er komt meer bij kijken dan alleen maar hard fietsen, je moet jezelf ook echt technisch goed uitdagen", legt ze uit. Van Paassen straalt duidelijk van trots, dat ze haar eigen baan wist te bouwen. "Ik had niet verwacht dat het zo vet zou zijn, het is gewoon heel goed gelukt!"

Ze verzamelde een groep enthousiastelingen om zich heen en zij stroopten met elkaar de mouwen op. Met een graafmachine en flink wat scheppen bewerkten ze het stuk bos van Sanne. "Dat je dit gewoon in een weekend realiseert, fantastisch!"

Sanne werkt aan een van de bochten van het parcour. vergroot

De ex-topsporter is haar liefde voor de wielersport nog steeds niet kwijt en zet de mountainbike dan ook graag in als mental coach. De pumptrack is daardoor nu haar nieuwe kantoor. Op het parcours helpt ze fietsers hun grenzen te verleggen. "Ik geloof erin dat je als je uit je comfortzone komt, je beter kan presteren en omgaan met stress en spanning."

Om zonder kleerscheuren de hele ronde af te maken moeten de fietsers durven, maar vooral ook ontspannen. "In het dagelijks leven zitten we veel te veel in ons hoofd dus we mogen veel meer in de ontspanning zitten en meer spelen."

De Vlierdense laat iedereen meegenieten van de baan. Met een mountainbikeroute om de hoek is de pumptrack een mooie extra lus om nog even mee te pakken. "Ik denk dat veel amateurrijders het leuk vinden om zichzelf technisch uit te dagen, maar dat ook kids het tof vinden om hier even lekker te spelen. Dat is gewoon vet!"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.