Nog steeds veel poststemmen ongeldig, ook met nieuwe regels

Hoewel een deel van de eerder ongeldig verklaarde poststemmen toch geteld mag worden, is het aantal verkeerd uitgebrachte stemmen nog altijd ongekend hoog. In de Brabantse gemeentes die herteld hebben, ligt dat tussen de 3,6 en 5 procent. Bij de reguliere verkiezingen ligt dat gemiddelde veel lager.

Malini Witlox

De kiezers die alsnog in de fout gingen, vergaten bijvoorbeeld om het ingevulde stembiljet in de envelop te stoppen en stuurden dus alleen hun stempas in. En ook vergaten veel mensen de stempas in te sturen.

Normaliter mogen alleen Nederlanders die in het buitenland wonen met de post stemmen. Vanwege het coronavirus mogen 70-plussers die in Nederland wonen dat dit jaar ook doen als ze dat willen.

De senioren gingen daarbij massaal de fout in. Volgens veel gemeenten vergaten mensen soms hun stempas mee te sturen. Ook zagen ze dat de stempas niet in de goede envelop was gestopt. De stempas en het stemformulier werden nogal eens omgewisseld.

In Bernheze was daardoor bijvoorbeeld 8,5 procent van de binnengekomen poststemmen ongeldig, in Helmond lag dit op 4,4 procent en in Tilburg zelfs op tien procent. Dat kon een flinke impact hebben op de uitkomst van de verkiezingen.

Bij reguliere verkiezingen was 0,3 procent van de uitgebrachte stemmen (inclusief stembureau) ongeldig. Bij poststemmers lag dat hoger, bijvoorbeeld op 2 procent in Den Haag.

Aangepaste procedure

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken paste de procedure voor het tellen van de briefstemmen aan nadat veel gemeenten over problemen rapporteerden, werd maandag besloten. Briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd, mogen onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld.

Het is nu de bedoeling dat medewerkers van het stembureau de stempluspas op geldigheid controleren. Als dat het geval is, kan de geopende envelop met daarin het stembiljet in de stembus worden gedaan zonder dat het stembiljet wordt ingezien of opengevouwen. "Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd", schrijft Ollongren.

Helmond

In de gemeente Helmond zijn de stemmen maandag opnieuw geteld. "Het percentage ongeldige briefstemmen is met de nieuwe methode gedaald van 4,4 procent naar 3,6 procent", zegt een woordvoerder. Van de 124 apart gelegde ongeldige stemmen zijn er 34 alsnog geldig. Met de andere stemmen is alsnog iets niet volgens de regels gegaan.

Bernheze

Ook in Bernheze zijn de cijfers nu beter. Er is daar in twee delen geteld. Van de poststemmen die voor vrijdag zijn ontvangen is nu 4,1 procent ongeldig (in plaats van 8,5 procent). Van de stemmen die tussen zaterdag en maandag binnenkwamen, is 5,1 procent ongeldig.

Oss

In Oss hebben tot nu toe 5389 mensen per brief gestemd. Daarvan zijn 199 ongeldig (3,89 procent). "Twee stempassen stonden in het register ongeldige stempassen, 88 stempassen ontbraken in de envelop en 109 briefstembiljetten ontbraken", stelt de gemeente.

De gemeenten Tilburg, Breda, Bergen op Zoom en Den Bosch waar de foutpercentages eerder ook hoog waren, hebben nog niet in kaart wat de actuele percentages zijn of gaven nog geen antwoord op vragen van Omroep Brabant.

Maandagavond werd bekend dat een deel van de senioren die in de fout ging een nieuwe kans krijgt. Als ze hun stempas vergeten zijn op te sturen en die nog hebben, mogen ze woensdag op het stembureau stemmen.

