100.000 sokken gezocht voor een zeven kilometer lange waslijn

Volgende Vorige vergroot 1/2

Robert van den Broek zamelt sinds anderhalve week sokken in voor de wereldrecordpoging langste waslijn met sokken. Op deze manier probeert het project ’n Ouwe Sok geld op te halen voor 2500 Helmondse kinderen die in armoede leven. “Het is een ritueel aan het worden in ons gezin, iedere avond na het eten ruimen we de tafel op en tellen we de sokken van de dag”, vertelt Robert.

Jade Smith Geschreven door

De waslijn moet zo’n zeven kilometer lang worden om het record te overtreffen dat nu op 6600 meter staat. Aan de poort van Roberts huis staat een papierbak met een slingertje van sokken. Per dag worden er bij Robert wel 250 sokken ingeleverd, maar om bekendheid te krijgen heeft het project ’n Ouwe Sok flyers gemaakt die hij heeft verspreid in zijn wijk Oranjebuurt. Ook op zijn Instagram wordt de stand van het aantal sokken voor zijn inleverpunt bijgehouden.

“Geen enkel kind kiest ervoor om in armoede te leven.”

Robert is een van de dertig adressen waar mensen sokken kunnen inleveren. Ook bedrijven melden zich om een bijdrage te leveren aan de wereldrecordpoging. “Na de recordpoging verzamelen we alle sokken die goed of nieuw zijn en gaan de sokken naar voedselbanken of de Super Sociaal, een supermarkt voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. De oude sokken gaan Stichting Praat, culturele instellingen of worden gerecycled. Vaak kunnen deze mensen wel tweedehandskleding vinden, maar geen sokken en ondergoed”, zegt Robert.

Recordpoging langste waslijn met sokken. vergroot

Zelf heeft Robert geen armoede gekend, maar hij kan zich verplaatsen in de kinderen. Hij vindt dat de aandacht voor deze groep belangrijk is. "Door dit project komt armoede in Helmond onder de aandacht. Misschien veranderen er dan wel dingen.”

Met het verbreken van het wereldrecord haalt het project geld op voor de 2500 kinderen. Er is een online veiling opgezet waar bezoekers onder andere een cursus bierbrouwen kunnen kopen, maar ook door crowfunding wordt geld opgehaald. “Geen enkel kind kiest ervoor om in armoede te leven. Met dit geld willen we deze kinderen een unieke belevenis geven zoals een nachtje logeren in kasteel Helmond”, zegt Tahné Kleijn initiatiefnemer van het project.

“Je kan er een kunstwerk van maken.”

Waar de waslijn met sokken komt te hangen is nog de vraag. Tahné denkt aan het plein bij cultureel centrum De Cacaofabriek, het Kasteel van Helmond of op het Havenplein. “Het hangt allemaal af van de coronamaatregelen en natuurlijk is er een vergunning nodig voor het evenement. We hopen in het pinksterweekend het wereldrecord te verbreken.”

Robert wil nog wel een paar maanden sokken verzamelen en stopt niet bij de 100.000. “Het is een ritueel aan het worden in ons gezin, iedere avond na het eten ruimen we de tafel op en tellen we de sokken van de dag.” Opvallend zijn de enkelsokjes, babysokjes en gebreide sokken in allerlei soorten kleuren en maten. “Je kan er een kunstwerk van maken”, lacht Robert.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.