Na coronaschrik moet Tilburg Trappers vol aan de bak: 'Voor ons juist fijn'

Kevin Bruijsten van de Tilburg Trappers. vergroot

De ijshockeyers van de Tilburg Trappers mogen woensdagavond weer spelen. De spelers van de ploeg zijn negatief getest na twee plotselinge coronagevallen in de selectie. Omdat de Trappers een tijdje niet konden spelen volgen de wedstrijden elkaar nu snel op.

Het eerste positieve geval bij de Trappers was op 7 maart voor de wedstrijd tegen Diez. Drie dagen later was er een tweede geval. In de tussentijd werd de competitie voor de Tilburgers stilgelegd.

De schrik zat er goed in bij directeur Ruud van Baast. “Ik ben niet naïef. Je ziet dat het binnen de samenleving weer oplaait. Dan kan het een keer gebeuren. Het is dan vooral schrikken dat het gebeurt hoewel we ons zo strikt aan alle protocollen houden.”

"Ons speelschema is ondenkbaar in het betaald voetbal."

Binnen de Trappers stopte ook alles zoals trainingen en andere teamactiviteiten. Daarnaast is de ploeg dagelijks sneltesten af gaan nemen in plaats van drie keer per week. Voor de recente twee gevallen heeft de ploeg vier maanden geen problemen gehad. Directeur Van Baast denkt daarom dat besmettingen niet op het ijs hebben plaatsgevonden. “We hebben sterk de overtuiging dat het om twee incidenten buiten Trappers om gaat. Anders had het geleid tot een grootschalige uitbraak.”

Het gevolg is wel dat de Trappers drukke weken te wachten staat omdat er wedstrijden moeten worden ingehaald. Maar veel spelen dat vinden de ijshockeyers juist fijn, zegt de directeur: "Het is voor ons normaal, zeker voor het ritme richting de play-offs. Inderdaad ondenkbaar in het betaald voetbal!"

Woensdagavond speelt de ploeg in Hamburg, vrijdag thuis tegen Hannover en zondag tegen Krefeld. De twee spelers die eerder positief zijn getest doen uit voorzorg niet mee.

De Tilburg Trappers staan op dit moment tweede in de Oberliga Nord. De play-offs beginnen over drie weken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.