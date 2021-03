Lente in de drukke bossen: 'Houd je hond aangelijnd en blijf op de paden'

Een reekalf in de Brabantse Natuur (Foto: Staatsbosbeheer) vergroot

Het broedseizoen is weer begonnen. Dat betekent mooie taferelen in de Brabantse natuur, maar de vele bezoekers kunnen ook gevaar opleveren voor de dieren die daar leven. Boswachters Lieke Verhoeven in De Peel en Erik Schram in De Kempen waarschuwen daarom extra oplettend te zijn.

Het is drukker dan ooit in de bossen sinds de uitbraak van corona. ''Iedereen is welkom in de natuur, maar zeker in de komende twee maanden is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn'', zegt boswachter Erik Schram. ''Blijf op de paden, houd de hond aangelijnd en probeer de piekdrukte te vermijden. Dan verstoren we de natuur zo min mogelijk."

De boswachters kregen vorige lente plotseling te maken met bezoekersaantallen die ze niet gewend zijn. "We zagen opeens ook andere doelgroepen, meer jongeren en grotere gezelschappen. Die moeten we nog weleens aanspreken, duidelijk maken dat hier andere regels gelden dan in een stadspark'', zegt boswachter Lieke uit De Peel.

Het is lastig bij te houden in hoeverre dierenpopulaties worden verstoord door de extra drukte. Volgens Schram is het echter vaak wel te merken wanneer meer honden loslopen. ''Dat leidt bij reeën bijvoorbeeld tot meer aanrijdingen op de weg omdat de dieren achterna worden gezeten. Ook leidt het tot verstoting van kalfjes wanneer een hond geur heeft afgegeven op een jong."

Koude nesten

Naast de zoogdieren kunnen vogels ook veel last hebben van toenemende drukte, legt Lieke Verhoeven uit. "Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs zijn nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei."

Staatsbosbeheer is actief bezig om bezoekers op de regels te wijzen. Volgens de boswachters wordt er over het algemeen zeer begripvol gereageerd wanneer bezoekers worden aangesproken. "Honden die afgelopen zondag netjes aangelijnd waren kregen een hondenkoekje, de baasjes ontvingen een complimentje", zegt Verhoeven. "We hebben die dag alleen waarschuwingen gegeven, maar een boete voor een boete voor een loslopende hond kost je bijna honderd euro. Als de hond dan ook een dier achternazit, kan dat bedrag oplopen tot vierhonderd euro."

