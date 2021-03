Nooit meer de laagste opkomst: in de rij om te stemmen in 'n bus in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Coronaveilig stemmen in een bus in Tilburg. Volgende Vorige vergroot 1/2 In Tilburg kun je stemmen in een touringcar.

Tilburgers stemmen niet zo graag, zo blijkt uit de opkomstcijfers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 scoorde Tilburg met 44 procent het laagste van heel Nederland. Dus wil de gemeente graag stimuleren dat de inwoners gaan stemmen. Een van de manieren is een stembus, een stemlokaal in een touringcar.

En dat slaat aan, zo blijkt: vanaf half acht staat er continu een rijtje mensen te wachten om door de bus heen te lopen.

Jong en oud staan gezamenlijk in de rij te wachten langs de Piushaven. Daar staat het mobiele stemlokaal tussen half acht en twaalf uur. Het stemmen in een touringcar bevalt goed: “Net als een gewoon stemlokaal”, vertelt een van de stemmers.

De stemmers stappen aan de voorkant in en verlaten de bus weer aan de achterkant. Het werkt precies als een gewoon stembureau: eerst je stempas inleveren, dan het formulier invullen en in de bus gooien.

Speciaal omgebouwd

De touringcar van Sabeh Tours uit Berkel-Enschot is speciaal voor de verkiezingen omgebouwd tot stemlokaal. “Alle zestig stoelen zijn eruit gehaald”, vertelt Dave Wijdemans van het touringcarbedrijf. “We hebben er verschillende werkplekken in gemaakt en achterin kun je stemmen. Vandaag staan er twee van zulke bussen op verschillende plekken in de stad.”

“Al onze touringcars staan stil in coronatijd”, legt Wijdemans uit. “We zochten een manier om toch bussen in te zetten en bedachten de stembus. De gemeente Tilburg was meteen enthousiast. Dus zijn we aan de slag gegaan. En het werkt. Vanaf half acht vanmorgen staat er een rij voor de bus.”

