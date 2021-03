Geen volle pubs op St. Patrick's Day: 'Dan vieren we het maar thuis'

Kelly Kloosterman en zijn vrouw Ingrid. vergroot

Het is 17 maart en dat betekent... St. Patrick’s Day. Ook in onze provincie wordt de Ierse feestdag steeds populairder. Nu corona roet in het eten gooit, worden er her en der alternatieven georganiseerd: van goodiebags met kaboutermutsen tot een heuse online sing-along in Roosendaal.

In de Ierse pub O’Carolan’s van Kelly Kloosterman in Bergen op Zoom blijven de vaten vol Guinness woensdagavond onaangeroerd. Net als vorig jaar trouwens, toen net voor het feest de horeca op slot ging. "Dat was heel zuur," blikt Kloosterman terug. "We hadden op dat moment net alle bestellingen binnen." Toch is de teleurstelling er dit jaar niet minder om. "Zeker omdat we inmiddels al maanden zonder salaris zitten. Een mooi feest was heel welkom geweest."

"Volgens mij werkt het hetzelfde als met Halloween."

De afgelopen jaren zag Kloosterman de populariteit van het feest ook in zijn Ierse pub toenemen. Hoe dat komt? "Volgens mij werkt het hetzelfde als met Halloween. We zien steeds meer van de wereld. Als we dan zo'n mooi feest tegenkomen, nemen we dat mee naar ons eigen land."

Normaal gesproken zou de pub rondom Paddy's Day bomvol staan. "Nu valt het op een woensdag. Dan zou er waarschijnlijk al meer aanloop zijn geweest dan op een normale doordeweekse avond. Maar we pakken vooral uit in het weekend, met veel livemuziek."

Hoewel dat er dit jaar niet in zit, laat de Bergenaar het feest niet helemaal voorbijgaan. "We krijgen altijd een hoop spullen van brouwerijen om weg te geven. Denk aan hoeden, shirts en vlaggetjes. En we hadden ook nog wat bieren staan die over de datum dreigden te gaan. Dat hebben we samengevoegd tot mooie pakketjes. Zo kunnen onze gasten het thuis vieren." Het idee sloeg aan. "Binnen no time waren ze uitverkocht! Je merkt dat mensen het waarderen. Toch ben ik blij als we het volgend jaar weer normaal kunnen vieren. Dubbel dan."

"Ik zag op Facebook herinneringen van twee jaar geleden. Dan begint het te kriebelen."

Daar sluit Jasper van den Bosch uit Roosendaal zich volledig bij aan. Met zijn Ierse folkband Squander Squad staat hij normaal gesproken op het podium tijdens St. Patrick's Day. "We hebben op deze dag nooit te klagen over het aantal aanvragen. Ik zag op Facebook herinneringen voorbijkomen van twee jaar geleden. Dan begint het wel te kriebelen, hoor."

Jasper van den Bosch staat normaal op het podium tijdens St. Patrick's Day. vergroot

Ook Van de Bosch ziet dat de interesse voor het feest steeds meer toeneemt in de regio. Volgens de gitarist ligt dat voor een groot deel aan de muziek. "In de ene tent moet je wat harder werken dan in de andere, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een publiek helemaal niet losging. Het is gewoon lekker. Biertje erbij en gaan."

"De een heeft behoorlijk wat talent, de ander is vooral erg enthousiast."

Nu optreden dit jaar niet mogelijk is, heeft de band een alternatief bedacht. "Het afgelopen jaar hadden we al twee keer online een cover opgenomen. Nu leek het ons leuk om daar ook ons publiek bij te betrekken. Dus we hebben onze volgers opgeroepen om van achter hun laptop mee te zingen met The Wild Rover."

Dat sloeg aan. "In totaal hebben iets van twintig mensen een filmpje ingestuurd. De een met behoorlijk wat talent, de ander is vooral erg enthousiast." Het eindresultaat wordt woensdagavond om 20.00 uur online gezet. "Dat is een feestje. Al hopen we in 2022 toch weer gewoon op het podium te staan."

