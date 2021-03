Zeer grote brand in loods met caravans in Vessem

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/5 In een loods aan de Kuilenhurk in Vessem is een zeer grote brand uitgebroken.

In een loods aan de Kuilenhurk in Vessem is een zeer grote brand uitgebroken. Dat gebeurde iets na een uur 's woensdagmiddag. De overheid heeft een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

Volgens de brandweer staat er een loods van het bedrijf in brand waar caravans in zijn gestald. Ook staan er tractoren en auto's in de loods. Op het adres is een interieurbouwbedrijf gevestigd.

De eerste melding kwam rond kwart over één in de middag bij de alarmcentrale binnen. Na 24 minuten werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met vier tankautospuiten en en hoogwerker en krijgt hulp van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Bladel en Eersel is versterking opgeroepen.

Een dronefoto van de brand. vergroot

