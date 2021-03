Alles of niets: Brabantse clubs over hun kansen op de vierde periodetitel

Het bronzen schild, de prijs voor de periodekampioen (Foto: ANP Foto) vergroot

Het wordt erop of eronder voor de Brabantse clubs in de Keuken Kampioendivisie. Vrijdagavond begint de strijd om de vierde periodetitel. Voor de meeste ploegen de laatste kans om iets van hun seizoen te maken. Vijf Brabantse aanvoerders delen hun verwachtingen..

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Ruud Swinkels – FC Eindhoven

FC Eindhoven staat nu op de vijftiende plek en wist nog geen wedstrijd te winnen in 2021. Ondanks deze slechte reeks ziet de doelman kansen. “De afgelopen periode hebben we veel last gehad van blessures en hadden we lastige tegenstanders. Nu met een fitte selectie gaan we vol voor onze laatste kans. Het zal zeker niet makkelijk zijn maar ik ben ervan overtuigd dat we mee kunnen doen.

Voor een periodetitel mag een club amper punten laten liggen weet ook de aanvoerder van de Eindhoven. “De Graafschap won de laatste periode met maar vijf verliespunten. Toch is een periodetitel wel de makkelijkste weg naar de play-offs.”

2. Rick Stuy van der Herik – TOP OSS

TOP Oss heeft op papier een gunstig programma om deze periode hoge ogen te gooien. Maar volgens aanvoerder Rick Stuy van der Herik zegt dat niks. “Het programma zorgt er wel voor dat deze periode bij ons iets meer leeft. Maar iedereen kan van iedereen winnen, zeker in de vierde periode. Het is de meest gekke fase van de competitie. Je hebt clubs die op safe spelen en ploegen die niks te verliezen hebben. Dat zorgt voor rare wedstrijden.”

Voor TOP Oss zou een periodetitel worden gezien als echte prijs. “De prijzenkast is niet heel groot hier, maar al zou je hem al 25 keer gewonnen hebben dan is dit nog altijd een mooie prijs. Je speelt voor iets tastbaars.”

3. Wouter van der Steen – FC Den Bosch

Voor hekkensluiter FC Den Bosch is het tot nu toe een seizoen om snel te vergeten. Daarom blijft aanvoerder Wouter van der Steen realistisch. “Om nou hard van de daken te roepen dat we voor de vierde periode gaan is wat overdreven.’’

Toch wordt de vierde periode in Den Bosch gezien als een nieuwe start. “Als we nog iets van het seizoen willen maken is vrijdag een nieuw begin. De laatste weken werken we naar dit moment toe. Er zijn veel spelers terug van een blessure en dus liggen er kansen. Het belangrijkste is dat we constanter gaan presteren. We hebben goede wedstrijden gespeeld maar er waren ook wedstrijden waarin we zijn weggespeeld.”

Wouter van der Steen in 2019 met het bronzen schild (Foto: OrangePictures) vergroot

4. Guus Joppen – Helmond Sport

Helmond Sport wist dit seizoen al een ongeslagen serie van acht wedstrijden weg te zetten. En dus is een periodetitel volgens Guus Joppen niet per definitie onhaalbaar. “Het zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk wel een moeilijke kans. Zeker als je ziet dat je toch zo’n twintig punten nodig hebt. De periode gaat waarschijnlijk pas echt leven na een paar goede resultaten, voor nu geven we het nog geen extra aandacht.”

Joppen die in 2012 al eens eerder een periodetitel won met Helmond Sport bewaart warme herinneringen aan de prijs. “Bij het stadion was het groot feest. Voor onze club is het ook een echte prijs. Je wint hem ook niet makkelijk.”

5. Dion Malone – NAC Breda

Voor NAC is de periodetitel van minder essentieel belang. De Parel van het Zuiden staat op een derde plek en is volop in de strijd voor directe promotie. Aanvoerder Malone geeft dan ook aan dat de periode minder leeft binnen de ploeg.

“We hebben een groter doel en dat is promoveren. Iedereen is nu gefocust op directe promotie, dat leeft veel meer. Maar als we onze huidige vorm doorzetten zullen we indirect ook kans maken op de vierde periode.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.