Snorfietser (19) rijdt met 100 kilometer per uur over fietspad in Nijnsel

(Foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant). vergroot

Een 19-jarige snorfietser is woensdagmiddag gesnapt omdat hij met honderd kilometer per uur over het fietspad van de Lieshoutseweg in Nijnsel reed. Hij bleek zijn snorfiets te hebben omgebouwd tot een motorfiets van 125 cc.

Rebecca Seunis Geschreven door

De snorfietser werd betrapt door een onopvallende surveillance. Zijn rijbewijs is afgepakt en zijn 'snorfiets' werd in beslaggenomen. Dat laat de verkeerspolitie Oost-Brabant op Twitter weten.

Met een snorfiets mag je normaal gesproken hooguit 25 kilometer per uur rijden.

