D66-voorzitter Anne-Marie Spierings danst, juicht en springt

Ze heeft gejuicht, gedanst en gesprongen. Anne-Marie Spierings is dolgelukkig met de winst van D66. De politica uit Maaskantje is landelijk voorzitter van de democraten.

Jan de Vries Geschreven door

“We hadden stiekem wel gehoopt boven de twintig zetels uit te komen, maar op de 28 zetels in de exitpolls hadden we niet gerekend,” aldus Spierings woensdagavond.

Het hoogte aantal zetels dat de partij ooit haalde was 24. “Als dit de einduitslag wordt dan is dat voor onze partij een historisch moment.”

Historisch

Voor de politica telt ook zwaar dat die winst is gekomen nadat de partij vier jaar heeft meegeregeerd. Ook dat is historisch. “Het is geweldig dat de kiezers na de regeerperiode zoveel vertrouwen in ons hebben,” zegt ze.

Volgens Spierings wordt het nu wel een hele puzzel om een nieuwe regering te vormen. Haar partij, CDA en VVD hebben volgens de exitpolls samen een krappe meerderheid.

Verschuivingen

“Maar het kan best zijn dat er nog wat verschuivingen komen, want de briefstemmen moeten nog geteld worden. Het kan ook best zo zijn dat wij iets lager uitkomen. Andere partijen kunnen ook nog iets groter worden,” aldus Spierings.

In haar eigen provincie Brabant zit Spierings in Provinciale Staten. Voor de coalitiebreuk was ze gedeputeerde. Ze vertrok nadat het CDA de stekker uit de coalitie trok en VVD en CDA verder gingen met Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Nadat ze een poosje uit de Brabantse politiek verdween kwam kort geleden als Statenlid terug.

