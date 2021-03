SP-leider Lilian Marijnissen is teleurgesteld, maar denkt niet aan aftreden

Lilian Marijnissen (foto: ANP). vergroot

SP-leider Lilian Marijnissen uit Oss is teleurgesteld over de verkiezingsuitslag, maar is optimistisch voor de toekomst. Het is opnieuw een nederlaag voor Marijnissen die sinds 2017 leiding geeft aan de partij. Maar aan opstappen denkt ze niet.

De partij verliest volgens de exitpoll zes zetels. Daar komt de SP uit op acht zetels.

'Meer gehoopt en verwacht'

Marijnissen had op "meer gehoopt en verwacht". Volgens haar zijn SP-thema's als zorg en de toeslagenaffaire minder in beeld gekomen door de coronacrisis.

