Johan Vlemmix ondanks nul zetels toch in feeststemming

Johan Vlemmix, de lijsttrekker van De Feestpartij, is in opperste feeststemming. Volgens de exitpolls lijkt het erop dat zijn partij geen zetel in de Tweede Kamer krijgt, maar dat mag de avond niet bederven voor Vlemmix.

"De stemming is toch goed, de positiviteit van de vele stemmers op De Feestpartij motiveert zeker om verder te gaan." De lijsttrekker, en de enige kandidaat op de lijst, is vooral blij met alle positieve reacties.

'Het voelt in ieder geval toch heel goed'

Eerder op de verkiezingsdag mikte Vlemmix op één zetel. "Ik heb al van zoveel mensen foto’s en video’s gehad vanuit het stemhokje", vertelde hij. "Ook van mensen van wie ik helemaal niet had verwacht dat ze op mij zouden stemmen."

De politieke carrière van Vlemmix stopt hier ondanks de nederlaag niet. Zo wil de lijsttrekker zich ook kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Het voelt in ieder geval toch heel goed", sluit hij de dag af. "En een felicitatie voor Mark Rutte."

