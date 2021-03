PVV blijft grootste partij in Rucphen, maar levert wel in

Geert Wilders (foto: ANP). vergroot

De PVV is in de Rucphen de grootste partij gebleven, maar in vergelijking met vier jaar geleden heeft de partij van Geert Wilders wel ingeleverd. De PVV kreeg 30,9 procent van de stemmen tegen 38,9 procent in 2017.

De VVD is in Rucphen de grootste stijger met 25 procent van de stemmen, een winst van 5,4 procent in vergelijking met vier jaar geleden. Daarmee is de VVD de tweede partij.

CDA op derde plek

Het CDA staat op de derde plek met 8,8 procent van de stemmen. Een daling van 2,6 procent ten opzichte van 2017.

De Forum voor Democratie en de SP krijgen allebei 6,8 procent van de stemmen. Voor de FvD is dat een stijging van 5,2 procent, voor de SP een daling van 3,4 procent.

