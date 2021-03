VVD weer de grootste in Breda, D66 grootste stijger

Het Bredase VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. vergroot

De VVD is weer de grootste partij van Breda geworden. De partij van Mark Rutte kreeg 26,5 procent van de stemmen, in 2017 was dat nog 27,2 procent. D66 is de tweede partij van Breda.

Nu halen de Democraten 20,2 procent van de stemmen, in 2017 was dat nog 14,9 procent. De PVV is de derde partij met 8,7 procent van de stemmen, de vorige keer was dat 11,5 procent.

Forse daling GroenLinks

GroenLinks daalt het hardste in Breda. De partij van Jesse Klaver gaat van 10,4 procent van de stemmen in 2017 naar 5,9 procent nu.

Van alle nieuwe partijen die meedoen heeft Volt de meeste stemmen gekregen. In totaal gaat het om 3,0 procent.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.