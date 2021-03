Ook in Helmond is de VVD het grootst, PVV tweede partij

Een verkiezingsbord in het centrum van Helmond (foto: ANP). vergroot

De VVD is de grootste in Helmond. De partij van Mark Rutte kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen 23,9 procent van de stemmen. In 2017 was dat nog 21,0 procent.

De PVV is de tweede partij van Helmond met 16,4 procent van de stemmen. De vorige keer was dat 20,6 procent.

Derde plek voor D66

D66 kreeg 12,4 procent van de stemmen, bij de verkiezingen in 2017 was dat nog 9,6 procent. 8,9 procent van de kiezers stemden op de SP, in 2017 was dat 14,2 procent.

Het CDA kreeg 8,0 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen ging 10,6 procent van de stemmen naar de partij van Wopke Hoekstra.

