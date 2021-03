Oppermachtige VVD nog groter in Brabant

De VVD van Mark Rutte groter dan ooit in Brabant (foto: ANP). vergroot

De VVD wint in bijna alle gemeenten in Brabant de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dat is de stand van zaken op donderdagmorgen zes uur, toen in 54 van de 61 Brabantse gemeenten de stemmen waren geteld.

Jan de Vries Geschreven door

In 2017 kleurde Brabant al bijna helemaal VVD-blauw. Er waren drie uitzonderingen: in Rucphen won toen de PVV, het CDA was de grootste in Sint Anthonis en de SP bleef heer en meester in Boxmeer.

De VVD neemt dit jaar definitief Sint Anthonis en Boxmeer in. De liberalen moeten in Rucphen de PVV nog voor laten gaan.

Grootste in Brabant

De VVD is nu de grootste met 27,4 procent van de stemmen in heel Brabant, gevolgd door D66 met 15 procent, de PVV met 12 procent en het CDA met 10,1 procent.

Net als in de rest van Nederland winnen ook D66 en Forum voor Democratie flink in Brabant. En net als in de rest van Nederland moeten CDA, PVV, GroenLinks en SP een veer laten.

Boeren

In Brabant werd met belangstelling gekeken naar het CDA. Onder druk van de boeren blies die partij ruim een jaar geleden de Brabantse coalitie op. Nadat VVD en CDA hun partners D66 en GroenLinks hadden ingeruild voor Forum voor Democratie en Lokaal Brabant, kregen de boeren uitstel voor het milieuvriendelijker maken van hun stallen.

Die actie levert de christendemocraten bij deze landelijke verkiezingen nog niks op. De partij verliest bijna overal, ook op het platteland. De nieuwe partner van VVD en CDA, Forum voor Democratie wint overal in Brabant flink. De Brabanders hebben zich in het stemhokje schijnbaar vooral laten leiden door landelijke thema’s.

De nieuwe plattelandspartij BBB doet het in Brabant ook niet zo goed. In de meeste gemeenten behaalt de partij minder dan twee procent van de stemmen. In Sint Anthonis en Someren komt de partij boven de vier procent.

Verschillen per regio

De verkiezingen laten ook nu weer de verschillen zien tussen de Brabantse regio’s. Bijna overal wint de VVD, maar het verschilt sterk per regio welke partij tweede of derde is geworden. In Noordoost-Brabant zijn CDA en D66 meestal de tweede en derde partij. Met uitzondering van Den Bosch stemmen de inwoners van Noordoost-Brabant sowieso veel minder vaak op de PVV.

In Zuidoost-Brabant is het voor de tweede plaats ook stuivertje wisselen tussen D66 en CDA. In Valkenswaard en Helmond staat de PVV op nummer twee, maar in bijna alle andere gemeenten moet de PVV genoegen nemen met een derde of vierde plaats.

In Midden-Brabant is D66 meestal nummer twee na de VVD. Loon op Zand is een uitzondering, daar eindigde de PVV op plaats twee.

Hoe anders is het in West-Brabant. Bij de gemeenten aan de westkant van onze provincie staat de PVV vaker op plaats twee, zoals bijvoorbeeld in Bergen op Zoom. Rucphen is enige plaats in Brabant die niet donkerblauw maar PVV-lichtblauw kleurt.

Klik op de gemeente op het kaartje of typ de naam in het zoekveld om jouw gemeente op te zoeken.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.