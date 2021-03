VVD blijft ook in Eindhoven de grootste, D66 opnieuw tweede partij

Archieffoto: ANP vergroot

De VVD blijft ook in Eindhoven de grootste partij. De partij van Rutte behaalde 19,7 procent van de stemmen (was 18,8 procent). D66 volgt als tweede met 19 procent van de stemmen (was 15,8 procent). Het verschil tussen de twee partijen is 887 stemmen.

Sandra Kagie Geschreven door

De PVV blijft de nummer drie in Eindhoven. Dit ondanks een verlies. De partij van Wilders haalde 9,6 procent van de stemmen (was 12,4 procent). Ook GroenLinks (-4,4 procent) en SP (-4,2 procent) verloren flink terrein in de grootste stad van Brabant. Net als het CDA (-2,3 procent).

Forum noteerde een flinke plus en is uitgekomen op 4,7 procent van de stemmen (+3 procent). Ook nieuwkomer Volt kreeg 4,7 procent van de stemmen in de grootste stad van Brabant. Het verschil tussen deze twee partijen is 72 stemmen in het voordeel van Forum voor Democratie.

Opkomst

De opkomst in Eindhoven is met 75 procent lager dan de 78,3 procent vier jaar geleden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In totaal maakten 123.693 Eindhovenaren gebruik van hun stemrecht.

