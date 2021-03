Laurens Dassen van Volt vierde zijn Kamerzetel met een klein feestje

Brak is hij niet, maar een klein feestje heeft lijsttrekker Laurens Dassen van de pro-Europese partij Volt woensdagavond zeker gevierd. Nieuwkomer Volt komt immers zeer waarschijnlijk met drie zetels in de Tweede Kamer, zo blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen.

Dassen, in Eindhoven geboren en opgegroeid in Knegsel, noemt het resultaat 'hartstikke mooi'. Maar wat hem in Den Haag te wachten staat, weet hij donderdagochtend rond negen uur eigenlijk nog niet. "Over een uurtje ga ik naar de Tweede Kamer en dan krijgen we meer informatie", legt hij uit. Bijvoorbeeld over waar in het Kamergebouw Volt een plekje zal krijgen.