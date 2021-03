Nog een ijskoud nachtje op komst, haal die perkplantjes maar naar binnen

Archieffoto: Ab Donker vergroot

De astronomische lente mag dan over een paar dagen beginnen, de komende nachten wordt het nog behoorlijk koud. Van vrijdag op zaterdag kan het in het oosten van de provincie zelfs zomaar nog een keertje -5 graden worden. Het sinaasappelboompje in die mooie pot tijdelijk van de tuin naar binnen verhuizen, is warm aan te bevelen.

Afgelopen nacht vroor het in delen van Brabant ook al een beetje, een graad of twee. En, vertelt Diane Woei van Weerplaza: "De komende nacht zien we dezelfde waarden. Als het tenminste zoals verwacht vanuit het noordoosten breed opklaart, want in die opklaringen daalt de temperatuur."

En in de nacht van vrijdag op zaterdag zakt het kwik nog wat verder: "In de regio Eindhoven en Den Bosch, kan het dan -4 of -5 worden." Uitzonderlijk is nachtvorst in maart overigens niet, vertelt weervrouw Woei.

Heel veel zorgen over de planten in je tuin, die wellicht al in de knop staan na het mooie weer in februari, zijn niet nodig, vertelt hovenier Martijn Rekkers. Al zijn er wel wat aandachtspunten. Mocht je al kleur hebben aangebracht in de vorm van 1-jarige planten, de zogenoemde perkplanten, dan doe je er goed aan die naar binnen te halen. "Als je die nu buiten laat staan, dan zijn ze kapot. Dat zijn ze bij -2 al. Geraniums bijvoorbeeld moeten echt naar binnen."

En hoe zit het dan met de hortensia, die al knopjes heeft? "Die kunnen wel wat hebben hoor. Die zijn tijdens die warme dagen in februari gaan bloeien, maar nu het alweer een tijdje wat frisser is, zijn ze daar weer mee gestopt. Er zal hooguit wat vorstschade aan het blad optreden, maar dat herstelt zich weer."

En wat Rekkers betreft, zijn zorgen over olijfboompjes ook niet nodig. "Die hebben -15 meegemaakt deze winter, die zijn wel gehard. Maar als je kuipplanten hebt staan zoals een sinaasappel- of een citroenboompje, dan is vrijdagnacht voor de zekerheid afdekken of binnenzetten wel slim."

Mocht jouw magnolia een hele vroege vogel zijn, dan heb je wel een probleempje. "Ik zag er van de week ergens eentje staan waar de knoppen al van opengingen, het roze was al te zien. Die bloemen vriezen wel kapot bij -5."

Maar veel actie is niet vereist, aldus Rekkers: "Laat de natuur gewoon haar ding doen, dan komt het allemaal goed."

Vanaf zondag komt er weer een einde aan de nachtelijke vrieskou. Diane Woei: "Dan gaan we eindelijk temperaturen krijgen die boven de normale waarden voor de tijd van het jaar liggen. Normaal is het nu zo'n graad of 11 en daar komen we in de tweede helft van de week wel boven."

