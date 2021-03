Nepbrief van Rabobank vraagt om je pinpas: 'Trap er niet in!'

De nepbrief van de Rabobank. vergroot

Er gaan nepbrieven van verschillende banken rond waarin staat dat je huidige pinpas komt te vervallen. Je pas moet je 'inleveren' op het retouradres dat op de brief vermeld staat. Bij een nepbrief van de Rabobank die op social media gedeeld wordt, is dat een adres in Tilburg.

Lola Zopfi Geschreven door

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat het hier om fraude gaat, maar Rabobank benadrukt dat er door de coronacrisis ook mensen zijn die niet op tijd gewaarschuwd worden. "Die mensen hebben al niet zoveel contacten. Als ze niemand spreken worden ze ook niet gealarmeerd als er zo'n brief op hun deurmat valt", legt woordvoerster Margo van Wijgerden van de Rabobank uit. "En die brieven kunnen soms heel overtuigend zijn."

De nepbrief vraagt de ontvanger om zijn of haar gegevens in te vullen in het bijgeleverde 'recycleformulier.' Daar wordt ook om je pincode gevraagd. Vervolgens geven de instructies op de brief aan hoe je je pinpas dwars doormidden moet knippen. "Banken vragen nooit om codes. Stel dat je toch je oude pas moet weggooien, knip dan altijd de chip doormidden en niet eromheen zoals in de brief staat", zegt Van Wijgerden.

Ze vertelt dat er ook misbruik wordt gemaakt van het adres van iemand anders. "Mensen die erin trappen sturen hun brief naar iemand, maar die hoeft er helemaal niks mee te maken te hebben. De brievenbus wordt dan door de oplichters opengemaakt en dan vissen ze waarschijnlijk die brieven met de pinpas erin eruit."

Politiewoordvoerder Eric Passchier vertelt dat ze op de hoogte zijn van de nepbrief. "Onze cybercrime-afdeling heeft het ook voorbij zien komen. Zij onderzoeken het nu. Het is een hele doorzichtige manier van oplichting, trap er niet in."

"Wij vragen nooit om je pincode door te geven", legt Margo van Wijgerden van de Rabobank uit. "En we vragen ook niet om je bankpas. Als je een nieuwe nodig hebt, krijg je die van ons. Nu is deze brief zogenaamd van de Rabobank, maar geen enkele bank zou zomaar om die gegevens vragen."

De politie werkt samen met de Rabobank om meer fraude te voorkomen.

