Man wandelt met vuurwapen langs de A58 bij Breda

Een man (30) uit Etten-Leur is woensdagnacht opgepakt omdat hij met een vuurwapen langs de snelweg A58 liep bij Breda. Agenten kregen rond twee uur ’s nachts de melding dat er iemand langs de weg liep tussen Breda en Etten-Leur en gingen eropaf.

Wegwerkers wisten te vertellen dat de man aan hen had gevraagd om een telefoon te lenen. Toen dat niet lukte is hij via een nooddeur weggelopen.

Vuurwapen op de grond

Agenten vonden de man op de Liesboslaan in Breda. Toen ze hem aanspraken zagen ze dat bij hem in de buurt een vuurwapen op de grond lag. Het gras was nat en het vuurwapen droog, dus de politie gaat ervanuit dat het wapen van hem is.