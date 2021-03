De kringloopwinkel van Vincentius is ook weer open en dat werd hoog tijd

De tientallen vrijwilligers van de Vincentius kringloopwinkel in Drunen zijn blij en opgelucht. Na maanden van verplichte coronasluiting hebben ook zij de deuren weer voorzichtig geopend. “Toen bekend werd dat dat we weer opengingen stond de telefoon niet stil”, vertelt Adrie de Bekker. “Ook hier moet er gereserveerd worden voor maximaal 30 minuten winkeltijd.”

De Vincentiusvereniging Nederland is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die vanuit het gedachtegoed van Vincentius kwetsbaren in de samenleving wil helpen. “Bij ons kunnen mensen terecht die om wat voor reden dan ook niet meer terecht kunnen bij andere instanties”, vertelt Lies van Eggelen.

Door de tijdelijke sluiting van de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging Heusden/Drunen komt die hulp in het gedrang. De winkel was namelijk een constante bron van inkomsten.

“We hebben tienduizenden euro’s ingeteerd op onze spaarpot”, vertelt Lies van Eggelen. “Met het geld dat we binnenhalen via de winkel en de jaarlijkse boekenmarkt betalen we onze hulp. Acute hulp kunnen we gelukkig nog wel bieden, maar voor bijvoorbeeld een vakantieweek voor mensen met financiële problemen hebben we voorlopig geen geld meer.”