Syriëganger Fatima H. uit Tilburg moet van justitie 3,5 jaar de cel in

Als het aan justitie ligt, moet de Tilburgse Fatima H. bijna 3,5 jaar de cel in omdat ze naar Syrië reisde en deelnam aan een terroristische organisatie. De 29-jarige vrouw keerde eind 2019 terug uit het strijdgebied van Islamitische Staat (IS).

Het Openbaar Ministerie eiste daarnaast 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In december 2013 stapte Fatima H. in Nederland op de trein en reisde ze haar man achterna naar Syrië. Met hem kreeg ze een zoon, die in de toekomst moest strijden voor IS.

Na de dood van haar man, trouwde ze opnieuw met een IS-strijder. Ook hij stierf in het strijdgebied. Volgens de officier van justitie maakte Fatima H. op social media propaganda voor IS. Ze verheerlijkte daarin het geweld in het gebied.

'We zijn hier om te heersen'

De officier gaf donderdag een vertaald voorbeeld van zo’n tweet. “Yes, we zijn hier om te heersen! We nemen jullie huizen in, we nemen jullie rijkdom af en jullie levens. Precies zoals jullie het bij ons hebben gedaan! Yes, we haten jullie uit zijn naam", twitterde Fatima H.

Op de profielfoto’s van haar socialmedia-accounts stond een man met een vuurwapen hand in hand met een vrouw in nikab. Ook hing er een automatisch vuurwapen in haar huis. Ze beheerde ook een appgroep voor vrouwen in het strijdgebied, waarbinnen allerlei spullen werden verhandeld, van kleding tot wapens en granaten.

De vrouw meldde zich in 2019 in Turkije bij de Nederlandse ambassade. Zij werd uitgezet naar Nederland en aangehouden bij aankomst op Schiphol.

'Ze wist waar ze aan begon'

De officier van justitie benadrukte voor de rechtbank dat de vrouw heel goed wist waaraan zij begon toen ze naar Syrië afreisde en speelde ze daar vijf jaar een belangrijke rol. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

