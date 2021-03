Paul Smeulders valt net buiten de boot: 'Met GroenLinks komt het wel goed'

Smeulders was nummer acht op de lijst, GroenLinks haalde zeven zetels (archieffoto). vergroot

Drie jaar geleden kwam Paul Smeulders uit Helmond in de Tweede Kamer voor GroenLinks, nu kan hij z'n spullen weer inpakken. Zijn partij houdt na de verkiezingen nog maar zeven van de veertien zetels over. Smeulders stond op nummer acht op de lijst en valt dus net buiten de boot.

Een dag na de verkiezingen likt Smeulders zijn wonden. "Het gaat eigenlijk best oké. De uitslag is natuurlijk enorm teleurstellend. Het is gewoon klote", zegt Smeulders. De Helmonder hield er de laatste weken al wel rekening mee dat het voor hem na de verkiezingen zou ophouden.

"Het was voor ons lastig campagne voeren. Vier jaar geleden hielden we grote bijeenkomsten in poppodiums, gingen we langs de huizen. Dat kon nu niet. En Sigrid Kaag heeft met D66 een heel knappe campagne gevoerd", blikt Smeulders terug.

Smeulders heeft patent op net buiten de boot vallen. Bij de vorige verkiezingen stond hij op plaats veertien en haalde GroenLinks veertien zetels, maar hij werd ingehaald door twee kandidaten met meer voorkeursstemmen. Hij kwam een jaar later alsnog in de Kamer toen partijgenoot Linda Voortman vertrok. Nu krijgt zijn partij volgens de prognose zeven zetels. Smeulders staat op plaats acht: "Ik hield er de afgelopen weken al wel een beetje rekening mee."

En dus moet Smeulders in zijn laatste twee weken als Kamerlid zijn kantoor uitruimen, in plaats van dat hij nieuwe plannen kan maken voor een nieuwe termijn. "Je weet net hoe de hazen hier in Den Haag lopen en dan moet je alweer weg. Dat is balen, maar het is vooral voor de partij en de partijmedewerkers heel erg. Zij zijn hun baan kwijt. Ik denk dat het met de partij wel weer goedkomt", zegt Smeulders.

De Helmonder kan dus op zoek naar een nieuwe baan. Wat hij gaat doen, weet hij nog niet. "Ik ga eens rustig nadenken. We hebben tot gisteren campagne gevoerd, dus het is nog heel vers. Ik ga even de tijd nemen om na te denken over een nieuwe stap." Smeulders was tot zijn overstap naar Den Haag wethouder in Helmond. "Dat vond ik ook fantastisch, dus wie weet ga ik weer die kant op."

