Meeste coronaboetes in Tilburg en Bergen op Zoom

Het afgelopen jaar zijn er een hoop coronaboetes uitgeschreven, maar waar werden mensen in verhouding het meest op de bon geslingerd? EenVandaag zocht het uit: Bergen op Zoom en Tilburg haalden als enige Brabantse steden de top tien.

In het hele land viel er bij 46.000 mensen een coronaboete op de deurmat. EenVandaag zocht uit hoeveel boetes er per 100.000 inwoners werden uitgeschreven.

Meeste boetes in Urk

Dat zijn de enige twee Brabantse steden in de top tien. Koploper blijkt Urk. Daar werden 148 boetes uitgedeeld, wat neerkomt op meer dan 703 boetes per 100.000 inwoners.