Vijf tieners opgepakt voor gewelddadige mishandelingen in Cuijk

De politie heeft vijf tieners opgepakt die worden verdacht van meerdere gewelddadige mishandelingen in en rondom Cuijk. Het gaat om jongens tussen de veertien en achttien jaar oud.

“We kregen signalen dat jongeren uit Cuijk en omgeving zonder enige reden werden geslagen, geschopt en bedreigd. Vanaf dat moment kwam een jeugdgroep in beeld die voor veel overlast zorgde. De groep bestond uit ongeveer tien jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. De meeste jongeren kwamen uit Cuijk of omliggende dorpen“, aldus de politie.