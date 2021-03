Insecten gaan helpen om gebruik van landbouwgif terug te dringen

Wachten op privacy instellingen... De Bloemendijk bij Dinteloord wordt aangeplant om meer insecten te lokken. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 De Bloemendijk tussen Dinteloord en Steenbergen wordt aangeplant voor meer insecten

De bermen, slootranden en dijken tussen de suikerfabriek in Dinteloord en Steenbergen moeten een paradijs worden voor vele soorten insecten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de natuur, maar het dient ook de landbouw. Want als de insecten hun werk doen, dan is het minder vaak nodig om de gifspuit over de akkers te legen.

Het gaat om een proef met 600 planten die deze week is gestart op de Bloemendijk, tussen Dinteloord en Steenbergen.

Gifspuit

In de landbouw spreken ze liever niet over de gifspuit, maar noemen ze het gewasbeschermingsmiddelen. Feit blijft dat er een verband is tussen het gebruik van deze middelen en de sterfte van bijenvolken en andere insectensoorten. En dat terwijl die insecten zo belangrijk zijn voor de kruisbestuiving van planten.

Maar insecten kunnen juist ook heel nuttig zijn om landbouwgewassen te beschermen, bijvoorbeeld tegen luis. En daarom wordt de Bloemendijk - naast een grote akker met bietenplanten - aangekleed met lange rijen van zes verschillende soorten planten die voor juist meer insecten moeten gaan zorgen.

Natuur helpt boer

Als die insecten zich gaan volvreten met bladluis en andere beestjes die de bietenplantjes plagen, dan hoeft de boer zijn gewasbeschermingsmiddel minder uit de kast te halen. Of misschien wel helemaal niet. Dus daarmee helpt de natuur de boer. En de boer helpt de natuur.

De proef is een initiatief van bedrijven zoals Cosun Beet, het moederbedrijf van Suiker Unie, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Hogere Agrarische School en de overheid, zoals de gemeente Steenbergen.

Verheugd

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is blij met de proef bij Dinteloord. Directeur Nadine Schalk: "We zijn verheugd dat telers samen met burgers en organisaties uit de omgeving zoeken naar natuurinclusieve mogelijkheden om de schade door plaaginsecten aan te pakken. Het aanplanten van planten, bomen en bloemen die aantrekkelijk zijn voor nuttige insecten is een hoopvolle en positieve stap naar de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Als de proef op de Bloemendijk slaagt, dan is het de bedoeling dat nog veel meer bermen, slootranden en dijken tussen Dinteloord en Steenbergen worden voorzien van planten die insecten aantrekken om de akkerbouwers te helpen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.