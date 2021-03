Bejaarde Shetlandpony gestolen uit een wei

De gestolen pony (foto: politie Asten). vergroot

Een bejaarde Shetlandpony is begin deze week gestolen uit een wei aan de Mierloseweg in Lierop. Het baasje van de pony had hem al vijfentwintig jaar en is daarom kapot van de diefstal.

De pony was flink in de rui van zijn wintervacht en dit maakt volgens sommigen een verwaarloosde indruk. Het dier is daarom onlangs gecontroleerd, maar er bleek 'absoluut geen sprake van verwaarlozing', aldus de politie.

Pony heeft goede zorg nodig

Omdat de Shetlandpony al erg oud is, heeft hij de nodige gebreken en heeft hij goede zorg nodig. Het baasje is erg van slag. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten.

