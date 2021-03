Spoor van vernieling Hank en Nieuwendijk, winkelruiten en bushokjes kapot

In Hank en Nieuwendijk zijn donderdagavond verschillende ruiten vernield. Een fietsenwinkel, een cafetaria en verschillende bushokjes moesten het ontgelden. Een ooggetuige spreekt van een 'spoor van vernieling'.

In eerste instantie dachten sommige mensen dat er geschoten was, maar dat bleek niet het geval.

'Totaal vernield'

"Het glas van de bushokjes in Hank is totaal vernield", laat de ooggetuige weten. Van de fietsenwinkel in Hank is een ruit is volledig vernield. Bij de andere ramen waren inslagen te zien. Ook bij de cafetaria in Nieuwendijk zijn meerdere inslagen bij de ruiten te zien.