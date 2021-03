Vandaal laat spoor van vernieling achter in Hank en Nieuwendijk

Een bushokje werd gesloopt in Hank (Foto: SQVision) Volgende Vorige vergroot 1/3 Een bushokje werd gesloopt in Hank (Foto: SQVision)

Een vandaal heeft donderdagavond in Hank en Nieuwendijk meerdere vernieling aangericht. De politie is op zoek naar de dader of daders die meerdere winkelruiten en een bushokje hebben gesloopt.

De ruiten werden tussen half negen en kwart voor negen ingegooid in de Kerkstraat in Hank en de Rijksweg in Nieuwendijk. De politie heeft de omgevingen afgezet en doet onderzoek.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.