Twee bestelbusjes van een bedrijf uitgebrand in Eindhoven

1/2 Twee bestelbusjes van een bedrijf in vlammen op in Eindhoven

Twee bestelbusjes zijn donderdagnacht in vlammen opgegaan aan de Heezerweg in Eindhoven. De busjes waren van hetzelfde bedrijf.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de busjes verloren gingen. Hoe de brand kon ontstaan en of er sprake is van een gerichte actie, wordt onderzocht.