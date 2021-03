'Opnieuw datalek bij Belastingsamenwerking West-Brabant'

Foto: Pikrepo vergroot

Door een datalek bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) - een samenwerkingsverband voor gemeentelijke belastingen en heffingen - zijn de gegevens van een onbekend aantal belastingplichtigen in de regio op straat beland. Vier jaar geleden gebeurde dat ook al. Dit is te lezen in BN De Stem.

ANP Geschreven door

Het zou onder meer gaan om namen, adressen en WOZ-beschikkingen van belastingbetalers. Ook gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken waarin personen met naam en toenaam worden genoemd, konden door derden worden ingezien.

Lek gedicht

De fout kwam aan het licht toen een inwoner van Zevenbergen recent een mail stuurde naar de dienst waarin hij om informatie vroeg over zijn WOZ-aanslag. Hij kreeg een mail terug met daarin een link naar zijn gegevens. Die link eindigde op een getal. Bij het wijzigen van dit getal in de link kreeg de Zevenbergenaar, zelf een IT-specialist, inzage in de gegevens van andere belastingplichtigen. De BWB heeft het lek volgens de krant inmiddels gedicht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.