Agenten met getrokken wapens halen man uit zijn auto na schietpartij

Agenten met getrokken wapens hebben donderdag een 37-jarige man uit zijn auto gehaald op de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. De man uit Achtmaal werd gezocht vanwege een schietpartij aan de Prinses Beatrixlaan.

Donderdagavond rond kwart over elf kwam de melding binnen van de schietpartij. Meerdere agenten vertrokken naar de plek van de melding. Rond half één werd de verdachte aangehouden. Het is niet bekend hoe de politie hem op het spoor kwam.

Neppistool en wapenstok

Een paar uur later viel een arrestatieteam van de politie een huis aan de Prinses Beatrixlaan binnen. Daar is uiteindelijk niemand aangehouden. Wel vonden agenten een wapenstok en een neppistool in het huis.