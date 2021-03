Henk Krol ziet Bed and Breakfast wel zitten: 'Leuk om gastheer te zijn'

Henk Krol (foto: ANP). vergroot

Hoewel Henk Krol niet terugkeert in de Tweede Kamer blijft hij niet bij de pakken neerzitten. De Eindhovenaar (70) denkt na over een nieuwe toekomst en een eigen Bed and Breakfast lijkt hem wel wat. "Ik heb het nog nooit gedaan, maar het lijkt mij leuk om gastheer te zijn zodat ik mensen kan vertroetelen en verwennen."

Sinds 2012 zat Henk Krol met een enkele onderbreking in de Tweede Kamer. Hij was lang het boegbeeld van 50PLUS, maar hij stapte uit de partij in mei vorig jaar. Hij richtte toen met Femke Merel van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op, maar ook die partij eindigde in conflict.

Uiteindelijk richtte Krol de Lijst Henk Krol (LHK) op. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen wist deze partij geen zetels te veroveren.

"Ik heb geen baantje in Den Haag nodig."

Nu stopt zijn politieke avontuur dus. "Maar dat is totaal geen teleurstelling voor mij, want ik zit er niet voor mezelf. Ik zit daar om anderen te dienen. Ik heb geen baantje in Den Haag nodig. Zelf heb ik geen verlangen om per se in Den Haag te moeten rondlopen."

Terugblikkend is Krol trots dat hij ouderen een stem heeft kunnen geven. "Toen ik tien jaar geleden in de Tweede Kamer kwam, was alles dat met het pensioen te maken had een taboeonderwerp. Nu praten heel veel partijen hierover."

Zijn meest bijzondere prestatie was naar eigen zeggen niet in politiek Den Haag. "Het grootste dat ik ooit heb bereikt is het openstellen van het burgerlijk huwelijk (voor homo- en lesbienneparen, red.). Daar kan ik de rest van mijn leven heel gelukkig mee zijn."

"Een partij kan altijd een beroep op mij doen."

Maar wat hij nu gaat doen, is nog even de vraag. Naast een Bed and Breakfast zou dat ook heel wat anders kunnen zijn. "Daar is geen haast bij. Ik bekijk dat heel rustig."

Een terugkeer in de politiek sluit Krol ook niet helemaal uit. "Een partij kan altijd een beroep op mij doen. Dan denk ik daar over na. Ik sta altijd klaar om mijn omgeving te helpen. Anderen kunnen altijd een beroep op mij doen."

