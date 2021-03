Man schoot met luchtdrukwapen op winkelruiten in Hank en Nieuwendijk

De vernielingen in Hank (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

De vernielingen in Hank en Nieuwendijk zijn veroorzaakt door schoten met een luchtdrukwapen. In beide plaatsen werd donderdagavond het glas uit bushokjes en winkels geschoten. De politie is op zoek naar de dader.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Donderdagavond rond half negen kwamen er twee meldingen binnen bij de politie van een schietpartij. In Hank werden de ramen van een fietsenwinkel aan de Kerstraat kapotgeschoten. Dat gebeurde ook bij een eetcafé aan de Rijksweg in Nieuwendijk. De eigenaren van beide zaken hebben aangifte gedaan.

De politie meldde eerder nog dat er niet geschoten kon zijn, ook al hadden buurtbewoners knallen gehoord. Dat blijkt nu toch het geval.

Dader

Volgens getuigen is de dader een blanke man tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij was donker gekleed en reed met een donkere auto. De politie is bezig om de dader op te sporen.

In de video zie je de aangerichte schade:

