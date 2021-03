PSV moet tegen AZ einde maken aan 15 wedstrijden zonder winst in toppers

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Al 15 topwedstrijden op rij is het PSV niet gelukt om te winnen. Het gaat te ver om te zeggen dat dit écht knaagt aan trainer Roger Schmidt. Schmidt is er niet zo mee bezig, maar tegen AZ heeft PSV de laatste kans van dit seizoen om een topper te winnen. “We willen vooral winnen om goede zaken te doen in de competitie.”

“Het is lang geleden dat ik jullie heb gezien”, zei Schmidt met een lach tegen de aanwezige journalisten. De Duitse trainer van PSV kan sinds kort weer eens een hele week trainen met zijn team. “Normaal zaten we hier vaker in de perszaal. Maar het is wel leuk om veel te kunnen trainen. Natuurlijk wilden we door in Europa en in de beker. Maar we zitten nu in deze situatie en dus moeten we er gebruik van maken om op specifieke zaken te trainen.”

En Schmidt zal zich deze week hoe dan ook hebben gericht op het winnen van een topper. Het is al het hele seizoen een ‘topic’. PSV weet wedstrijden met de concurrenten in de Eredivisie niet te winnen. Voordat Schmidt in Eindhoven arriveerde stond de teller op negen. Maar de Duitse oefenmeester is er in zes wedstrijden ook nog niet in geslaagd om de Eindhovenaren zo’n topper met Ajax, AZ of Feyenoord te laten winnen.

"We hebben in andere toppers laten zien dat we goed kunnen spelen."

“Volgens mij is het voor de media meer van belang dan voor ons”, zegt hij daarover. “We moeten ons vooral op de situatie in de competitie richten. Natuurlijk zou het fijn zijn voor het zelfvertrouwen om een topper te winnen, want het is lang geleden. Maar we hebben in de andere toppers laten zien dat we goed kunnen spelen. Nu moeten we de volgende stap zetten en winnen.”

Met AZ komt PSV de directe belager tegen in strijd om plek twee. De Alkmaarders staan drie punten achter op PSV en kunnen dus gelijk komen. Als PSV wint, heeft het de tweede plek die recht geeft op de voorronde van de Champions League nog steviger in handen.

In Eindhoven was een defensief en counterend AZ met 1-3 te sterk. “Maar ik weet niet hoe ze nu zullen gaan spelen”, is Schmidt eerlijk. “Dat weet alleen de coach van AZ. Maar ik verwacht wel dat ze anders voor de dag zullen komen. AZ beschikt over een goed team met individuele kwaliteiten. Ze weten hun wapens goed te gebruiken.”

"Het is nog onduidelijk of Leipzig Yvon Mvogo terug gaat halen."

Er werd tijdens de persconferentie ook nog het een en ander gevraagd over de vermeende interesse van PSV in Twente-doelman Drommel. Schmidt liet weten dat hij Drommel een goede keeper vindt.

“Het is professioneel om als club ook al naar komend seizoen te kijken. Lars Unnerstall gaat weg en het is nog onduidelijk of RB Leipzig Yvon Mvogo terug gaat halen. Die optie hebben ze namelijk. Daarom moeten we ook goed kijken naar de bezetting van de keepers en moeten we kijken wat er allemaal mogelijk is. Maar voor mij als trainer is het zaak om me op de komende wedstrijden van dit seizoen te richten. Die zijn namelijk zeer belangrijk, ook met het oog op komend seizoen.”

