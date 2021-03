Tourmanager Wouter is de held van Thierry Baudet: 'Nu eerst vakantie'

Wouter Verbraak met partijleider Thierry Baudet. vergroot

Na vier weken non-stop touren met de Forum-karavaan is Wouter Verbraak gesloopt. "Al had het nog best even mogen duren." De 25-jarige Roosendaler deed twee jaar terug 'af en toe' een klusje' voor de partij van Thierry Baudet. De afgelopen periode was hij een belangrijke spil in de succesvolle campagne van Forum voor Democratie.

Sven de Laet

"Het is inderdaad snel gegaan", vertelt Wouter. "Ik volgde de partij al even, toen ik in 2019 zag dat de Brabantse fractie wat achterbleef op het gebied van social media. Vanuit mijn achtergrond heb ik daar wat ervaring mee, dus zo ben ik in de partij gerold."

Daar kreeg hij goed contact met statenlid Joris van den Oetelaar. "Na de perikelen binnen de partij van eind vorig jaar, werd hij doorgeschoven als vice-voorzitter. Hij vroeg me of ik landelijk ook wat kon betekenen. Nou, prima! Mijn eerste klus was om de verkiezingskrant te vullen."

Blijkbaar waren ze tevreden, want kort daarna kreeg Wouter de rol van tourmanager toebedeeld. "Wij waren de enige partij die op deze manier campagne heeft gevoerd. In krap vier weken tijd zijn we op zestig plaatsen in het land geweest. Mijn taak was om al die dorpen en steden te selecteren en alles in goede banen te leiden."

"We zagen de pleinen steeds voller stromen. Daardoor heb ik ook nooit in die peilingen geloofd."

Na een stroef begin, wonnen de bijeenkomsten rap aan populariteit. "We zijn begonnen met een paar testevents voor wat minder mensen. Maar daarna zagen we de pleinen eigenlijk meteen voller en voller stromen. Daardoor heb ik ook nooit in die peilingen geloofd."

Met de kritiek dat vaak té druk was, kan hij niet zoveel. "Wij hebben altijd netjes vooraf afspraken gemaakt met de gemeente. In tegenstelling tot veel demonstraties die je uit de hand ziet lopen. Een enkele keer werd de boel afgelast, omdat er te veel mensen op af zouden komen. Ach... Achteraf is het bijna overal goed gegaan."

"Mijn vriendin krijgt in haar vriendengroep weleens opmerkingen over mijn werk."

Wel baalt Wouter ervan als mensen in zijn omgeving worden aangesproken op zijn werk. "Mijn vriendin krijgt er in haar vriendengroep weleens opmerkingen over. Ik vind het jammer dat ze dan niet gewoon naar mij komen. Veel mensen hebben een beeld door wat ze mee krijgen via tv, terwijl het vaak anders zit als je even met me in gesprek gaat."

Wouter tijdens een campagnebijeenkomst in zijn eigen woonplaats Roosendaal. vergroot

Ook toen Wouter na de breuk binnen Forum voor Democratie eind vorig jaar achter partijleider Baudet bleef staan, werd hem gevraagd of dat nou wel slim was. "Ik heb daar niet over getwijfeld. Ik had mijn werk volledig aan hem te danken. Dan zou het raar zijn om weg te lopen, omdat een paar mensen die het niet met hem eens zijn de macht over willen nemen. Al vroeg ik me wel af waar we in godsnaam mee bezig waren."

Spijt van die keuze zal hij niet hebben. Tijdens de afsluitende campagnebijeenkomst noemde Baudet hem zelfs 'een echte held'. Een kroon op zijn werk. "Het was een overwinning voor de partij, maar het voelt natuurlijk ook persoonlijk lekker."

"Nu eerst uitrusten."

En wat betreft de ambities? "Ik stond nu op plek 36 op de lijst, al was het zeker geen ambitie om in de Tweede Kamer te komen. Nog niet, in ieder geval. Ik neem nu eerst een week vrij en dan ga ik weer met volle kracht door. Wat mijn taak binnen de partij precies wordt, gaan we de komende weken zien. Eerst even uitrusten."

