Hond Simba al twee weken vermist na aanrijding: 'Het is verschrikkelijk'

Simba rende twee weken geleden weg na een aanrijding en is sindsdien spoorloos (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Waar is Simba gebleven? De hond van Sylvie Adriaans en Rogier Biekens uit Liempde ging er begin maart na een aanrijding voor het huis van zijn baasjes vandoor. Sindsdien is hij spoorloos. Sylvie en Rogier hebben de hoop dat Simba nog altijd in leven is. Ze hebben een grote zoektocht op touw gezet.

Sinds de vermissing is Sylvie met haar gezin elke dag wel aan het zoeken naar haar hond, die 2,5 jaar oud is. “Als het even kan, gaan we op zoek. Hij is een deel van het gezin en hoort gewoon bij ons. Het is echt verschrikkelijk dat hij nu weg is”, zegt Sylvie. De andere hond van het gezin, Diesel, mist zijn maatje net zo hard. “Hij staat steeds bij het raam te kijken waar Simba blijft.”

Diesel is helemaal van de leg nu zijn maatje Simba vermist is (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Het ging mis op donderdagochtend 4 maart. Rogier vertrok van huis, Simba en Diesel renden achter hem aan. Op de weg voor het huis werd Simba aangereden. “Van de schrik sloegen ze op de vlucht”, denkt Sylvie. Diesel was na anderhalf uur weer terecht. Simba kwam maar niet terug. “We wonen vlakbij het bos en we hebben alles afgezocht. Normaal komt hij gewoon terug als je op je fluitje blaast”, vertelt Sylvie.

De zoektocht naar Simba is inmiddels al twee weken aan de gang, met wisselend succes. “We hebben meldingen gekregen vanuit Den Bosch en Vught. Daar is hij gezien bij het spoor. Wij wonen ook vlakbij het spoor, dus we denken dat die meldingen wel kloppen”, zegt Sylvie.

Ook kwamen er berichten uit de buurt van Tilburg, maar Simba’s baasjes denken dat dat om een andere hond ging. “Als je hem ziet, maak dan een foto en stuur ons een berichtje”, zegt Sylvie. “Dan kunnen we meteen zien of het Simba is.”

Sylvie hoopt dat ze Simba snel weer in de armen kan sluiten (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Bij de zoektocht krijgen Sylvie en haar gezin hulp van vrijwilligers van DogSearch, een stichting die helpt vermiste honden terug te vinden. Door hen houdt Sylvie moed. “Je gevoel gaat steeds op en neer. Maar DogSearch heeft ooit een hond na zeven maanden weer teruggevonden”, vertelt ze. Sylvie heeft goede hoop dat ook Simba wordt gevonden. “Het is een jachthond, dus hij kan zelf wel eten vinden. En er ligt genoeg water in plassen en vijvers, dus er is drinken genoeg.”

Mensen die denken Simba te hebben gezien, kunnen dat doorgeven aan Sylvie via 0629415571.

De zoektocht naar Simba gaat onvermoeibaar verder (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

