Groep hangjongeren boezemt buurt angst in: 'Maar we slaan niet zomaar'

De politie heeft een groep tieners opgepakt die voor overlast zorgt in Cuijk. Buurtbewoners zijn niet verrast: volgens hen speelt dit al maanden. Sommigen zijn bang voor het groepje hangjongeren. Een jongen uit de groep snapt daar weinig van. “We slaan geen willekeurige mensen, niet zomaar.”

Vijf jongens tussen de 14 en 18 jaar oud werden deze week opgepakt. De groep zou verantwoordelijk zijn voor mishandelingen tussen augustus en oktober vorig jaar. Inmiddels zijn de jongeren weer thuis.

"Mijn kinderen mogen hier niet komen."

De jongens hangen vooral rond in het park aan de Heggenrank, waar een voetbalveldje, skatepark en een hoger gelegen uitkijkpost gelegen is.

"Mijn kinderen mogen hier niet meer komen ‘s middags”, zegt een van de buurtbewoners die haar hond uitlaat naast het park. “Dan wordt dit gebied bezet door jongeren die ik niet bij mijn kinderen wil hebben.”

“We zien ze vaak zitten en hebben er vaak last van. Ze scheuren met bromfietsen, dan moeten we aan de kant springen. Maar ik zie ze niet vaak erge dingen doen.” Ze heeft maar één keer rechtstreeks met de jongeren te maken gehad. “Het was coronatijd, dus ik vroeg of ze een beetje afstand wilden houden. Mij werd meteen duidelijk gemaakt dat ik snel naar huis moest gaan.”

De bewoners zijn bang. Veel andere buurtbewoners vertellen liever niets aan de verslaggever van Omroep Brabant, zeker niet voor de camera. Ze vrezen de gevolgen.

En misschien is dat ook niet raar. De politie zegt dat ze in 2020 signalen kreeg dat er een groep aan het afglijden was, 'van kwaad tot erger'. Het begon met baldadigheid, maar het werd al snel geweld en mishandelingen, zegt een agent.

"Mensen in elkaar slaan doe je met een reden."

Ook vrijdagmiddag zijn er inderdaad jongeren in het park. Een van hen moest een dag eerder naar het politiebureau, want hij was getuige van een van de mishandelingen. Zelf gaat hij ook om met jongeren in de opgepakte groep.

Over het geweld van de jongeren in Cuijk is hij duidelijk: “We slaan geen willekeurige mensen, niet zomaar. Mensen in elkaar slaan doe je met een reden", zegt de jongen. Van overlast in het park is volgens hem ook niet bepaald sprake.

“Meestal voetballen we hier. Dat is het. Het is eigenlijk niet zo erg als iedereen denkt”, zegt de jongen. “Maar meestal komt op het nieuws alsof we zware criminelen zijn en zo. Nee, het is vooral geluid. Muziek tijdens het voetballen. Maar ja, dat mag, tot negen uur.”

